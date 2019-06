Hoffentlich der letzte E-Prix in Bern

Schon vor Rennstart ist aber auch klar: Solche Anlässe passen eigentlich nicht zu Bern. Dies haben die letzten Tage definitiv gezeigt. Was wir morgen vor Ort oder vor dem Bildschirm mitverfolgen, ist nicht nur der erste, sondern hoffentlich auch der letzte E-Prix in der Bundesstadt. Man kann es nüchtern formulieren: Aufwand und Ertrag stehen in einem ungünstigen Verhältnis, und zwar selbst wenn die Organisatoren – wie versprochen – tatsächlich alle Kosten übernehmen, die für die öffentliche Hand anfallen.

Viele wurden überrascht: der Gemeinderat von der Wucht, mit der die Formel-E-Maschinerie in Bern einfuhr. Die Ladeninhaber in der unteren Altstadt von den Einschränkungen für den Geschäftsbetrieb. Bernmobil von den Folgen für den Busverkehr. Überrascht sind einige deshalb, weil es die Organisatoren mit dem Versprechen locker nahmen, alle jederzeit umfassend zu informieren. Nicht überraschend ist, dass im direkt betroffenen Obstbergquartier viele toben. Dass der E-Prix auch sonst wenig Euphorie ausgelöst hat, muss dem Gemeinderat aber nachhaltig zu denken geben.

Nachhaltigkeit – die rot-grüne Stadtregierung predigt sie gerne, auch für den Tourismus. Sie wünscht sich Gäste, die wieder kommen und länger bleiben. Anlässe wie der E-Prix tragen wenig bis nichts dazu bei, so erfreulich die zusätzlichen Übernachtungen kurzfristig auch sind. Bern im Windschatten der E-Boliden als Stadt der Zukunftsmobilität zu profilieren, das hat sich als PR-Spruch entpuppt; es gelang nicht einmal, die Uni Bern für das Rahmenprogramm zu gewinnen.

Nachhaltiger Tourismus? Das ist nicht zuletzt ein Tourismus mit Veranstaltungen, die der lokalen Bevölkerung gefallen.