Hoffen auf den neuen Fahrplan

Die kleinen versuche das Amt anzupassen. Bei den grossen sei es nicht möglich. Was klein ist und was gross, ist aber nicht immer einfach zu unterscheiden. Darum trifft sich am Donnerstagabend der Könizer Gemeinderat Christian Burren (SVP) mit einer Gruppe Einwohnern aus dem Mösliquartier. «Wir zeigen ihnen auf, wie sich der neue Fahrplan präsentiert und welche Möglichkeiten wir haben», sagt Burren.

Denn sie wünschen sich, dass der 22er-Bus am Bahnhof Köniz eine Minute später abfährt, als er es heute tut. Er fährt ihnen jeweils vor der Nase ab (der «Bund» berichtete), wenn sie mit der S-Bahn heimkommen. Dann müssen sie 12 Minuten warten oder die zwei Stationen zu Fuss gehen. Doch der Weg ist steil und mit Gepäck mühsam. Die Möslibewohner verlangen daher, dass die Umsteigezeit mindestens zwei und höchstens fünf Minuten beträgt, und zwar «während sieben Tagen pro Woche», wie der ehemalige Schulleiter Silvan Kummer schreibt.

Die Chancen, dass die Möslibewohner ihre Wünsche erfüllt sehen, sind aber gering. Denn auch wenn der Bus nur eine Minute auf die Zugpassagiere warten würde, hätte das Auswirkungen auf das ganze Verkehrskonzept. Es sieht vor, dass die Buspassagiere jeweils Anschluss an die Züge in Köniz und Niederwangen haben. Für die Bewohner im Mösliquartier, die auf den Bus möchten, wenn sie vom Zug kommen, ist das bitter. Allerdings haben sie eine Alternative: Wenn sie in Bern den 10er-Bus nehmen und am Brühlplatz umsteigen, müssen sie nur drei Minuten warten. Die Reise dauert dann zwar etwas länger, ist aber viel bequemer.