Hohe Miete im Kornhaus: Geldgeber aus der Region sind irritiert

Der Leiter des Kornhausforums, Bernhard Giger, enervierte sich im «Bund» über die hohe Miete, die er der Stadt entrichten muss. Denn die Stadt Bern will mit ihrer Liegenschaft an bester Lage am Berner Zytglogge eine Rendite erwirtschaften. Fast die Hälfte der erhaltenen Subvention zahlt Giger darum der Stadt gleich wieder als Miete ein.