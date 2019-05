Historisches Museum prüft Verkleinerung der Ausstellung

In der neuen Kulturbotschaft setze man auf Kontinuität – das sagte Kulturminister Alain Berset am Mittwoch anlässlich einer Medienkonferenz. Doch die seit den 1970er-Jahren ausbezahlte Bundesmillion an die Stadt Bern will der Bundesrat ab 2021 streichen. Das geht aus der Eröffnung der Vernehmlassung zur Kulturbotschaft für die Jahre 2021 bis 2024 hervor.