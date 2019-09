Hinter den Doppelmorden soll die serbische Mafia stecken

Warum so grausam? Wie kann man einem völlig hilflosen, nichts Böses ahnenden Menschen wegen einiger Tausend Franken mit Klebeband die Atemwege verschliessen und zusehen, wie er bei vollem Bewusstsein langsam und qualvoll erstickt? Unweigerlich ertappt man sich beim Gedanken, dass man einem solchen Täter die Monstrosität seiner Tat doch ansehen muss. Im Gesicht. In der Haltung. In der Art, wie er spricht.