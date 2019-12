Von Rytz bis Wasserfallen: Alle erweisen dem AKW die letzte Ehre

Die Seite gegen das Kraftwerk hin ist verglast, so dass die Gäste das AKW im Blick haben. «Ich beneide Sie um diese Aussicht», begrüsst der Kraftwerksleiter Martin Saxer die Medienschaffenden. «Heute lasse ich Sie mitten in mein Herz», kündigt er schon fast etwas kitschig an. Die BKW-Chefin freut sich: «Heute ist der Tag, auf den wir seit sechs Jahren hinarbeiten», sagt Suzanne Thoma.

Alec von Graffenried erleichtert

Rund 250 Gäste hat die BKW eingeladen um die Abschaltung live zu begehen. Nicht nur Prominenz aus Politik und Wirtschaft, sondern auch viele AKW-Gegner und jahrelange Kritiker der BKW einzuladen.

«Nur positive Gefühle: Freude und auch Erleichterung» verbindet Berns Stadtpräsident Alec von Graffenried (GFL) mit der heutigen AKW-Abschaltung. Erleichterung deswegen, «weil die Möglichkeit eines Unfalls im AKW Mühleberg die grösste Bedrohung für Bern war». Dieses Risiko reduziere sich nun sukzessive, bis es ganz verschwinde. Es freue ihn, «dass die BKW mit der Abschaltung vorangeht und nicht hinterherhinkt». Die Zukunft sei erneuerbar, sagt von Graffenried. «In der Schweiz wird nie mehr ein AKW gebaut.»

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried ist erleichtert.

Für Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) ist der Tag ein doppelter Abschied. Vom AKW und von seinem Energieressort, das auf Jahresbeginn die Direktion wechselt. «Ich bin nicht traurig darüber», sagt er zur Abschaltung. Sie mache Sinn - «doch ich frage mich, wie wir die Stromlücke schliessen sollen». Mit seiner Kritik am Lohn von Suzanne Thoma sorgte er zuletzt für Ärger innerhalb der BKW. «Sie haben mich zum Glück reingelassen», scherzt er.

Christoph Neuhaus trauert nicht um das AKW.

"Ein Freudentag"

Für seine Regierungskollegin Evi Allemann (SP) ist es ein «historischer Moment und ein Meilenstein in der Energiewende». Auch für sie persönlich. Sie habe sich schon als Jugendliche für die Initiative «Strom ohne Atom» engagiert. «Es ist beeindruckend, wie stark der Atomausstieg inzwischen ein parteiübergreifendes Anliegen ist.»

Eine, die sich in ihrer Amtszeit ausgiebig mit Mühleberg befasste, ist die frühere Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer (SP). «Es ist ein Freudentag, einer der wichtigsten Tage in meinem politischen Leben», sagt sie. Sie habe 2002 bei ihrem Amtsantritt als Regierungsrätin gesagt, das AKW Mühleberg müsse mittelfristig abgeschaltet werden. «Das kommt nun etwa hin.»

Barbara Egger-Jenzer vor dem AKW

Der grossse Moment

Und dann, um Punkt 12.30 Uhr: der grosse Moment. Gebannt beobachten die Gäste die Abschaltung im AKW-Kommandoraum, die live in das Festzelt übertragen wird. Ein Mitarbeiter des Kontrollraums drückt die zwei inzwischen berühmten Knöpfe mit ein wenig zitternden Fingern. «Das wäre jetzt der grosse Moment gewesen». sagt die Moderatorin aus dem Kontrollraum. Applaus füllt die Festhalle.

An diesen Tag werde man sich in Mühleberg noch lange erinnern, sagt der Mühleberger Gemeindepräsident, René Maire. Mit einem so grossen Interesse an diesem - für ihn unspektakulären Anlass - habe er vor ein paar Jahren noch nicht gerechnet. «Für mich zeigt dieses grosse Fest die Wertschätzung, die die BKW Mühleberg gegenüber bringt.» Viele der Einheimischen würden heute Abend am Fest der BKW teilnehmen, ist sich Maire sicher.

Gemeindepräsident René Maire freut sich über die Wertschätzung der BKW.

«Erstaunt über den Trubel»

Emotional wenig beeindruckt ist auch Georg Schwarz, der stellvertretende Direktor des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (Ensi). Der Trubel rund um die Abschaltung erstaunt auch ihn. Gefühle verbinde er als Atomaufseher nicht mit der Stilllegung. In der Sache befasse sich das Ensi schon seit Jahren mit der Stilllegung. «Wir sind bereit.»

Für FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen, der lange für neue AKW kämpfte, ist es deswegen «ein denkwürdiger Tag, weil die Schweiz auf einen Schlag 5 Prozent ihrer Strom verliert.» Die Auslandabhängigkeit nehme zu, warn er. Es brauche endlich grosse Projekte zur Stromproduktion. Darunter versteht er Waserkraftwerke und Stromleitungen. «Es ist unverständlich, dass gerade die Grünen und Grünliberalen den Ausbau der Wasserkraft immer wieder behindern», kritisiert er die grünen Parteien. Neue AKW sind allerdings auch für Wasserfallen momentan «nicht akut», er fordert jedoch, «dass wir auch im Nuklearsektor für technologische Entwicklungen offen bleiben».