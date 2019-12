Hess will nicht mehr höchster Berner werden

Erich Hess will nicht mehr Berner Stadtratspräsident werden. Er verzichtet im Januar auf eine Kandidatur als erster Vizepräsident, wie seine Partei am Mittwoch mitteilte.

Angesichts der «rücksichtslosen Machtpolitik von Rot-Grün» sehe Hess keine Chancen auf eine Wahl, heisst es im Communiqué. Die SVP-Stadtratsfraktion nominierte an seiner Stelle zwei Kandidaten, nämlich Henri-Charles Beuchat und Ueli Jaisli.

Mit dem Doppelticket will die SVP dem Parlament eine Auswahl bieten. Die anderen Parteien ruft sie auf, Ränkespiele zu unterlassen und den Anspruch der SVP aufs Vizepräsidium mit der Wahl eines ihrer offiziellen Kandidaten zu bestätigen.

Anfang 2019 hatte die SVP-Fraktion Erich Hess zur Wahl als zweiten Vizepräsidenten vorgeschlagen. Doch das Parlament wählte an seiner Stelle den gemässigten SVP-Mann Kurt Rüegsegger (lesen Sie an dieser Stelle: «Rot-grüner Geheimplan gegen Erich Hess»). Sein Name war zuvor nie gefallen, die Parteien hatten sich im Stillen verständigt.