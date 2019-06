Heisse Diskussion um eine Revolution im Steuersystem

Die linke Forderung nach einem «echten Nettolohn» ist ein Dauerbrenner im bernischen Grossen Rat. Immer wiederkehrend ist auch der Widerstand durch die bürgerliche Mehrheit im Parlament. Nächste Woche berät der Rat erneut eine Motion, die einen freiwilligen Direktabzug der Steuern vom Lohn verlangt. Das Einkommen aus unselbstständiger Erwerbstätigkeit wäre somit aus der Steuererklärung ausgeklammert. Der Vorstoss ist vom Regierungsrat zur Ablehnung empfohlen worden, wird aber heiss diskutiert, zumal nicht nur Befürworter Vorteile im Konzept sehen.

Viele Steuerschuldner

Motionärin Andrea Zryd (SP) macht geltend, dass es im Kanton Bern jährlich etwa 60000 Betreibungen wegen Steuerschulden gibt. «Es kann selbst Gutverdienenden passieren, dass sie wegen eines einschneidenden Ereignisses einmal die Steuern nicht bezahlen können», sagt sie. Die Möglichkeit, die Steuern Stück für Stück mit dem Lohn abzugeben, beuge solchen «unschönen Geschichten» vor.

«Steuerschulden sind eines unserer Hauptprobleme», sagt Martin Abele von der Fachstelle Schuldenberatung bei Caritas Schweiz. Rund 80 Prozent der Personen, die Beratungsstellen aufsuchten, hätten Steuerschulden. Signifikant sei die Tatsache, dass Steuern nicht ins betreibungsrechtliche Existenzminimum einberechnet würden. «Jedes Jahr fallen weitere Steuerschulden an, die Leute fallen so in eine Schuldenspirale.» Caritas befürworte einen direkten Steuerabzug vom Lohn.

Laut Zryd helfe die automatische Abgabe zudem, die dem Kanton zustehenden Steuergelder vollständig einzutreiben. Die Forderungsbeträge der jährlichen Steuerbetreibungen entsprächen mehr als 200 Millionen Franken. «Der Kanton spart und verzichtet gleichzeitig auf dieses Geld», sagt Zryd. «Wenn man die Steuern sauber eintreiben würde, wäre eine Steuersenkung vielleicht auch mal gerechtfertigt.»

Der kantonale Steuerverwalter Claudio Fischer stellt diese Zahlen nicht in Abrede. Doch gerade dank der Betreibungen nehme man einen grossen Teil der ausstehenden Steuern wieder ein. «Die tatsächlich abgeschriebenen Steuerforderungen betrugen 2018 rund 70 Millionen Franken, das entspricht etwas über 1 Prozent des gesamten Steuerertrags.» Eine Direktabgabe mit dem Lohn könne durchaus dazu beitragen, diesen Betrag etwas zu verringern. Dennoch: «Nach einem Abwägen der Vor- und Nachteile sehen wir das nicht als sinnvolle Massnahme.» Die freiwillige Direktabgabe sei etwas völlig anderes als die bereits bestehende Quellensteuer für ausländische Arbeitnehmende und würde die Arbeit der Verwaltung letztendlich erschweren. «Der Nutzen und der Mehraufwand sind nicht verhältnismässig.» Zudem könne man bereits heute jederzeit Steueranzahlungen leisten.