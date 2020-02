Heftige Kritik an Schneggs Sparplänen bei Sozialhilfe für Flüchtlinge

Unterstützung bei Bürgerlichen

Grundsätzliche Unterstützung findet Sozialdirektor Schnegg dagegen BDP und Grünliberalen. SVP, EDU und FDP Kanton Bern haben auf ihren Internetseiten noch keine Stellungnahmen veröffentlicht, auch sie dürften die Sparpläne allerdings unterstützen.

Ausgangspunkt für die Anpassung der Verordnungen ist, dass der Grosse Rat im vergangenen Jahr das Gesetz über die Sozialhilfe im Asyl- und Flüchtlingsbereich verabschiedete. Dieses Gesetz steht unter dem Motto Fördern und Fordern. So wird zum Beispiel der Umzug von einer Kollektivunterkunft in eine Wohnung ans Sprachniveau und an eine Erwerbstätigkeit von Flüchtlingen gebunden. Nun soll die Verordnung zu diesem Gesetz angepasst werden.

Gleich viel wie Einheimische

Schneggs Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) schreibt auf ihrer Website, mit den geplanten Kürzungen solle «auch ein Signal an die vorläufig Aufgenommenen ausgesandt werden, dass von ihnen eine Integration und Ablösung aus der Sozialhilfe erwartet wird».

Zudem weist die GSI auf die Vorgaben des Bundes hin: Vorläufig aufgenommene Flüchtlinge erhielten derzeit gleich hohe Beträge wie einheimische Sozialhilfebezüger. Der Bund schreibe aber den Kantonen vor, dass die Ansätze für vorläufig Aufgenommene unter jenen der einheimischen Bevölkerung liegen müssten. Darauf weisen auch die Grünliberalen hin. Es sei «folgerichtig», dass die Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene nicht mehr ansteige, wenn sie seit mehr als sieben Jahren in der Schweiz lebten und nicht mehr vom Bund unterstützt würden.

Die GSI schreibt weiter, mit der geplanten Lösung schliesse sich der Kanton Bern der Praxis zahlreicher Kantone an, welche - unabhängig von der Dauer des Aufenthalts in der Schweiz - gleiche Ansätze für vorläufig Aufgenommene hätten. Das kantonale Gesetz über die Asyl- und Flüchtlingssozialhilfe sehe vor, dass der Regierungsrat die Regelung der wirtschaftlichen Hilfe in diesem Bereich der GSI übertragen könne. Das habe die Berner Regierung getan.