Heftige Kritik an rot-grüner Ausgabenpolitik

Nach erfolgreichen Jahren der plötzliche Bruch: 2019 nahm die Stadt rund 30 Millionen Franken weniger Steuergelder ein als budgetiert. Das teilte der Gemeinderat am Montag mit (lesen Sie hier wie schlimm es um die Stadtfinanzen steht). Nachdem die Stadt Bern in den letzten drei Jahren jeweils Überschüsse in der Höhe von 12 bis 67 Millionen Franken erzielte, kommt diese Meldung überraschend.