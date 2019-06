Haus von Fabrikool-Käufer attackiert

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Auf Anfrage bestätigen die Architekten die Attacken. Weiter wollen sie zu diesem Zeitpunkt keine Stellung nehmen.

Die Kantonspolizei habe eine Meldung erhalten, dass in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch eine Gebäudefassade sowie am Mittwochnachmittag ein Fahrzeug beschädigt und verunreinigt worden seien, wie Mediensprecher Dominik Jäggi auf Anfrage sagt.

Aufgrund eines Strafantrags habe man Ermittlungen aufgenommen. Auch von den Schreiben im Internet habe die Polizei Kenntnis. Diese würden in die Untersuchungen einfliessen, so Jäggi. Die Täterschaft sei bisher unbekannt. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, gebe man derzeit keine weiteren Auskünfte.

Empörter Regierungsrat

Für die weitere Kommunikation rund um das Projekt verweisen Hebeisen und Vatter auf den Kanton. Der zuständige Baudirektor Christoph Neuhaus (SVP) findet klare Worte: «Für diese Gewalt gibt es keine Rechtfertigung.»

Die Leute, die unter dem Deckmantel der Solidarität mit Fabrikool agierten, seien schlicht Verbrecher. Es sei erschreckend, dass Unternehmer, welche sich für das Quartier engagierten, mit solchen Attacken konfrontiert seien.

Privatadressen veröffentlicht

Im selben Bekennerschreiben auf barrikade.info werden auch Privatadresse und Telefonnummer von Michael Hebeisen veröffentlicht. In einem früheren Artikel wurden bereits die Adresse und die Telefonnummer von Hebeisens Geschäftspartner, Manuel Vatter, veröffentlicht – mit der mehr oder weniger verklausulierten Aufforderung zu weiteren Attacken.

«Schreibt Briefe, schickt E-Mails, ruft an, geht vorbei. Worauf auch immer ihr Lust habt und alles was sie nervt, ist super!», heisst es, zusätzlich auch: «Denkt aber daran, dass in Privatwohnungen auch andere Menschen leben, beispielsweise Kinder, informiert euch darum genau und gefährdet niemanden.»

Jeder könne sich selbst überlegen, «wie und mit welchen Mitteln» man Fabrikool unterstützen möchte.

Brennende Barrikaden

Diesem Aufruf sind mehre Personen offenbar bereits früher gefolgt: So wurden Anfang Juni, ebenfalls laut barrikade.info, am Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons im Zusammenhang mit Fabrikool die Scheiben eingeschlagen. Das Amt war zuständig für den Verkauf des besetzten Gebäudes.