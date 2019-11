Warum die Linke im bürgerlichen Bern immer wieder gewinnt

2003 ging Simonetta Sommaruga in den Ständeratswahlen mit ihrem Resultat durch die Decke. Gewählt im ersten Wahlgang. Betretene Gesichter auf bürgerlicher Seite. Es war ein Wendepunkt im Kanton Bern. Erstmals war es Links-Grün auf Kantonsebene gelungen, ein bürgerliches Paket auseinanderzureissen – abgesehen von den Regierungsratswahlen 1986; aber das ist eine andere Geschichte. Die bernische Normalität, wie sie vor Sommarugas Wahl herrschte, ist seither nie mehr zurückgekehrt. 2002, ein Jahr zuvor, waren zum vorläufig letzten Mal fünf Bürgerliche locker in den Regierungsrat spaziert – mit zwei SP-Vertretern an ihrer Seite.