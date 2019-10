Hat sie den Mann erstochen?

Der Mann kam nun ebenfalls in die Küche und ging schreiend auf die Frau zu. Diese stiess dem Mann das Opfer in die Brust, worauf sie laut Anklage mindestens den Tod des Mannes in Kauf nahm.

Anschliessend begleitete die Frau den Mann zu einem Sofa wo der Mann schliesslich die Ambulanz rief, weil er «ein Messer ins Herz bekommen» habe. Das Opfer erlitt eine einzige Stichverletzung. Der Mann verlor aufgrund der Verletzung rund 2,5 Liter Blut und verstarb noch vor Ort.

Für die Frau gilt bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Urteils die Unschuldsvermutung. Das Urteil wird am Freitag eröffnet.