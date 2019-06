Hanfseile zwischen Leben und Tod: So anders war damals der Berner GP

Holzzäune anstatt Betonelemente, Hanfseile und Strohballen anstatt meterhohe Absperrgitter und energieabsorbierende Sicherheitsbarrieren: Als in Bern letztmals ein Autorennen stattfindet, schreibt man das Jahr 1954, und das Verständnis von ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen ist ein anderes als heute.

Der Grand Prix Suisse im Bremgartenwald wird von 1934 bis 1939 und von 1947 bis 1954 ausgetragen. Die Ausgaben 1947 und 1948 sind mit circa 120'000 Zuschauern Rekordjahre und die grössten Motorsportveranstaltungen Europas. Die Stadt Bern ist von diesem Andrang einigermassen überfordert – es fehlt schlicht an Infrastruktur und Erfahrung im Umgang mit einer derart grossen Menschenmasse.

Vom Grand Prix profitiert die ganze Region, die Belegung von Hotels und Herbergen erreicht während dieser Tage Rekordwerte, die Veranstalter richten zur Unterbringung der Gäste zusätzlich in der Militärkaserne und in diversen Schulhäusern Massenquartiere ein.

Die Auto- und Motorradrennen im «Bremer» in der Nachkriegszeit fallen in jene Zeit, in der der Siegeszug des Automobils nicht mehr aufzuhalten ist. In der Schweiz setzt die Massenmotorisierung ein, angetrieben vom starken Wirtschaftswachstum und dem Zustrom von billigem Erdöl.

Das Verkehrsbild ändert sich radikal, die viel erschwinglicheren Motorräder geraten allmählich in Unterzahl. Im Kanton Bern waren im Jahr 1940 erst 9640 Autos immatrikuliert – 1960 bereits 76'278.

Neun Tote und 44 Verletzte

1954 besuchen noch 83'000 Zuschauer den Grand Prix. Zwar stimmt der Umsatz von Gastgewerbe und Hotellerie, die Veranstalter jedoch schreiben Verluste, die von der öffentlichen Hand gedeckt werden müssen.

Ausserdem werden die kritischen Stimmen zunehmend lauter – über die Jahre sind in Bern insgesamt neun Fahrer, Funktionäre und Zuschauer gestorben und 44 verletzt worden.

Die Lehrerschaft sieht ihre Bemühungen in Sachen «Verkehrserziehung» zunichtegemacht, sie ist überzeugt, dass die Rennfahrer einen schlechten Einfluss auf die Automobilisten haben.

Kirchen gegen die Rennen

Die evangelische Kirche protestiert gegen die «Entheiligung des Sonntags» und das «Spiel mit dem Tod», sie befürchtet eine «Verrohung der Gesinnung», sieht in den Rennen «Todesschauspiele», vermisst die «Förderung der sportlichen Ertüchtigung» und stört sich am Verkehrschaos, das die Besuchenden verursachen. Dass die Rennen beginnen, wenn der sonntägliche Gottesdienst noch im Gange ist, macht es nicht besser.

Während aufgrund des Lärms der Rennwagen bereits erste Massnahmen ergriffen werden und über die Notwendigkeit und den damit verbundenen Kommerz der Veranstaltung diskutiert wird, ist der Umweltschutz noch kein Thema.

Nachdem im Juli 1955 in Le Mans ein Rennwagen nach einer Kollision über die Streckenbegrenzung in die Zuschauer geflogen ist und über 80 Menschen in den Tod gerissen hat, kippt die Stimmung auch in Bern endgültig.

Der Grand Prix wird 1955 aus «Pietätsgründen» abgesagt und in den beiden Folgejahren nicht mehr bewilligt, obwohl ein von der Berner Politik in Auftrag gegebenes Gutachten die positiven Auswirkungen der Veranstaltung durchaus hervorhebt.

Die Kirche sammelt mittels Petition über 100'000 Unterschriften und ruft zu einer Protestkundgebung auf. Im nationalen Strassenverkehrsgesetz von 1958 werden Rundstreckenrennen in der Schweiz schliesslich ganz verboten. (Der Bund)