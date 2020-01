Haben Transitplatz-Befürworter den Abstimmungskampf verschlafen?

Kurz vor der Abstimmung vom 9. Februar über den Transitplatz in Wileroltigen werden die Befürworter der Vorlage nervös. Denn in den letzten Wochen wurde deutlich, dass der Transitplatz bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern keinen grossen Zuspruch findet. Innerhalb des Pro-Lagers scheint Uneinigkeit darüber zu herrschen, wieso das so ist. Hat das Pro-Komitee zu wenig in den Abstimmungskampf investiert? Die einen sehen das jedenfalls so. So bezichtigt SP-Grossrat David Stampfli auf Twitter die Bürgerlichen der Zurückhaltung und fordert mehr Engagement.