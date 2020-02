Gut, wird jetzt über Trinkwasser diskutiert

In mindestens 50 Gemeinden im Kanton Bern ist das Trinkwasser übermässig mit Pestizidrückständen belastet. Darauf lässt die Liste der belasteten Trinkwasserfassungen schliessen, die der Kanton veröffentlicht hat. Pestizid im Trinkwasser – das macht Angst. Doch gilt es die Relationen zu wahren: Das Trinkwasser in den betroffenen Gemeinden ist weiterhin bedenkenlos geniessbar, wie die Fachleute glaubhaft versichern. Die Werte sind trotz Grenzwertüberschreitungen so tief, dass man gar nicht genügend Wasser trinken kann, um eine gefährliche Dosis der Pestizidrückstände einzunehmen.