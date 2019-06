«Gut möglich, dass sich ein Euro-08-Effekt einstellt»

Herr von Graffenried, wird es in Bern noch einen E-Prix geben?

Man kann so eine Veranstaltung nicht gegen die Bevölkerung durchführen. Deshalb werden wir jetzt zuerst zusammen mit Betroffenen dies analysieren. Es ist gut möglich, dass sich der Euro-Effekt einstellt. Dort waren die Leute im Vorfeld auch skeptisch, rückblickend sind alle begeistert. Aber wie gesagt, das müssen wir zuerst herausfinden. Insgesamt habe ich direkt etwa dreimal so viel Reaktionen begeisterter Zustimmung erhalten gegenüber den schroff ablehnenden Stimmen. Letztere waren in den Medien jedoch deutlich in der Übermacht.