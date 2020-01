Gurtenfestival gibt weitere Acts bekannt

So sieht das Programm zum jetzigen Stand aus:

Mittwoch: The Chemical Brothers, Vampire Weekend, Apache 207, Tones And I, Altin Gün

Donnerstag:Black Eyed Peas, Burna Boy, Skepta, Polo & Pan, Kummer, Giant Rooks

Freitag: Seeed, Róisín Murphy, Juju, Little Dragon

Samstag: The Streets, The Kooks, Chlyklass, Amadou & Mariam and the Blind Boys of Alabama: From Bamako to Birmingham

Waldbühne: Tommy Vercetti, Jaël, True, Pablo Nouvelle (Solo), Ta’Shan, Tompaul, Murphy

Die Veranstalter wollen in den kommenden Wochen noch weitere Künstler ankündigen.