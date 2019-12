Guns N' Roses kommen nach Bern

Im Frühsommer wird es laut im Wankdorf: Die Hard-Rock-Band Guns N' Roses tourt durch die Welt und macht auch Halt in Bern. Am Sonntag, 14. Juni 2020 spielt die Band in Originalformation im Berner Stadion ein Konzert. Ab dem 18. Dezember können Fans Tickets kaufen. Neben dem Konzert in Bern spielen die Rocker in weiteren europäischen Städten wie Hamburg, Wien oder London. Vorher spielen Guns N' Roses Konzerte in den USA und Südamerika.