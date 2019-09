«Günstige städtische Wohnungen dämpfen das Preisniveau»

Wien gilt bei der Wohnpolitik als Vorbild. Aber auch dort ist nicht alles perfekt.

Sicher, aber wir können von Wien lernen. Es gibt dort eine gute Durchmischung, von aussen sieht man nicht, wo die billigen Wohnungen und wo die teureren sind.

Der karikierte SP-Slogan «Für wenige statt für viele» gilt laut Kritikern auch für Wien: Wer nicht ins System hineingelangt, hat das Nachsehen.

Ich bin nicht so naiv, zu sagen: Wir müsse es genau so wie in Wien machen. So bin ich dagegen, dass man günstige Wohnungen «vererben» kann.