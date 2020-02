Gstaad steigert Skitage dank dynamischen Preisen

Zudem zeige sich, dass die Besucherinnen und Besucher ihre Skitickets vermehrt online und mehr als 20 Tage im Voraus buchen. Zum Umsatz wollten sich die Zuständigen beim Skigebiet nicht äussern, ausser dass sich dieser ebenfalls «klar über dem Vorjahr» befinde.

Günstigere, aber dafür mehr Tickets

Zwischen 49 und 74 Franken liegen die Preise für ein Skiticket in Gstaad. Dabei gilt, dass frühe Bucherinnen und Bucher von tieferen Preisen profitieren können, allerdings potenziell auch schlechtere Bedingungen in Kauf nehmen müssten. Generell habe sich in der Zwischenbilanz gezeigt, dass günstige Tickets beliebt seien. So beliebt, dass sogar an mehr Tagen Ski gefahren werde.