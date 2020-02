Grünes Bündnis nominiert Franziska Teuscher

Eine Entscheidung, die erwartet wurde: Mit Applaus haben die Mitglieder des Grünen Bündnisses Franziska Teuscher für die Stadtberner Wahlen ins Rennen geschickt. Die Bildungs-, Sozial- und Sportdirektorin der Bundesstadt gehört der Berner Stadtregierung seit 2013 an. Ob die ehemalige Grünen-Nationalrätin auch Ambitionen aufs Berner Stadtpräsidium hat, liess sie am Mittwoch am Rand der Parteiversammlung offen. Im Vorstand des Grünen Bündnisses scheint die Angriffslust auf Alec von Graffenried (GFL) begrenzt.