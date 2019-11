Grosser Run auf freie Bahnen

In Berns Hallenbädern herrscht ein Verdrängungskampf: Vereine, Schulen und Gäste müssen sich sehr beschränkte Platzverhältnisse teilen. Überholen ist in zuweilen überfüllten Schwimmbahnen kaum ohne versehentliches Handgemenge möglich, immer wieder kommt es zu Unmut unter Schwimmenden. In den letzten 15 Jahren nahm die Anzahl Gäste in Berner Hallenbädern um 20 Prozent zu. 440000 Eintritte verkaufen die Hallenbäder Weyermannshaus, Wyler und Hirschengraben zusammen jedes Jahr. Für die Badegäste und alle Wassersportvereine gibt es in der Stadt insgesamt 14 Bahnen. Gemäss dem Berner Sportamt würde es aber mindestens deren 30 brauchen, um den aktuellen Bedarf zu decken.