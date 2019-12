Grosse Betroffenheit über Kirchenbrand

In der Gemeinde ist man erschüttert. Markus Loosli, der Gemeindepräsident von Herzogenbuchsee, ist sehr betroffen über den Brand. «Den Leuten in Herzogenbuchsee bedeutet die Kirche sehr viel», sagt er. Die Kirche sei das Wahrzeichen des Dorfes. Er ist sehr erleichtert, dass das Feuer nun gelöscht ist.

Auch Christoph Tanner, Kirchgemeinderatspräsident von Herzogenbuchsee, ist sehr betroffen und kann kaum fassen, was passiert ist. «Ich habe die Kirche sehr lieb gewonnen seit meinem Amtsantritt», sagt er. Tanner hat seit 5 Jahren das Präsidium inne. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die aufwendigen Kirchenfenster, welche die Bergpredigt Jesu' zeigen und der Kirche den Namen geben, seien gottlob intakt, so Tanner. Er erklärt, dass der berühmte Eugène Burnand die Kirchenfenster schmückte und die Bergpredigt wunderschön in Szene setzte. Auch sei weiteren Kulturgütern nichts passiert. Wertvolle Abendmahlskelche habe man in Sicherheit bringen können.

Die Kirchenfenster in der Kirche Herzogenbuchsee. Bilder: Hurni Christoph

Nach Angaben der Feuerwehr befänden sich zudem die über 200 Jahre alten Kirchenglocken noch im beschädigten Turm. Ob die Glocken noch intakt seien, konnte noch nicht geprüft werden. Jedoch seien zwei Schlägel heruntergefallen, sagt Tanner.

Die Weihnachtsfeierlichkeiten können trotz Brand stattfinden: Der Gottesdienst heute Mittwoch wird ins Kirchgemeindehaus verschoben. Die Kollekte vom Weihnachtsgottesdienst werde die Kirchgemeinde für den Wiederaufbau und die Sanierung der Kirche einsetzen. Besonders traurig macht Tanner auch die erst abgeschlossenen Sanierungsarbeiten. «Die Sanierung der Kirche wurde pünktlich zu Weihnachten 2018 fertiggestellt - das war nun alles für nichts».

Feuerwehrleute entfernen mit dem Kran Teile des Dachs Bild: Thomas Peter

Das weitere Vorgehen werde der Kirchgemeinderat besprechen, sobald die Ermittlungen der Polizei und die Arbeiten der Feuerwehr es zuliessen, so Tanner. Am Mittwochnachmittag wurden mit einem Kran Teile des Dachs entfernt. Diese drohten herunterzufallen und die weiteren Aufräumarbeiten zu blockieren.

Erster Brand an Heiligabend

Wie das Feuer ausbrechen konnte, sei nach wie vor offen, sagt Polizeisprecher Dominik Jäggi auf Anfrage. Die Ermittlungsarbeiten gestalten sich als sehr aufwendig: erstens, weil die Kirche zuerst gesichert und abgeklärt werden muss, welche Teile des Gebäudes einsturzgefährdet sind. Zweitens sei das Ausmass an Zerstörung gross und erschwere die entsprechenden Arbeiten. «Wir wissen noch nicht im Detail, was an und in der Kirche alles beschädigt wurde», so Jäggi. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden allerdings über eine Million Franken betragen.