Grossbaustelle im «Herzstück» Berns

Denn seit Montag wird zwischen Hirschengraben und Kocherpark gebaut und saniert. Die Arbeit am «Herzstück» Berns dauern gemäss Bernmobil voraussichtlich bis zum 9. August. Grund für die Bauarbeiten sind Gleisabschnitte, welche erneuert werden müssen. Mit Ausnahme des 1. Augusts wird die Baustelle jeden Tag von 6 bis 22 Uhr betrieben, wobei an gewissen Tagen auch nachts weitergearbeitet wird.

Ab Kocherpark bis Hirschengraben können Fussgängerinnen und Fussgänger den Bauperimeter beidseitig begehen. Wer mit dem Velo unterwegs ist, wird über die Achse Maulbeerstrasse - Seilerstrasse umgeleitet. Der öffentliche und der Autoverkehr werden umgeleitet.

Verwirrliche Information

Bereits rümpfen die ersten Passantinnen und Passanten die Nase. Ein Geschäftsmann in Schale zieht seinen Aktenrollkoffer durch die Kapellenstrasse. Er sass im 9er-Tram und möchte nach Wabern weiter. Er sei sich gewohnt, zu Fuss zu gehen, sagt er im Vorbeigehen. «Aber die Umleitung ist miserabel angeschrieben», sagt er. Er ist vom Bahnhof her gewissermassen via Kocherpark rund um die Baustelle geführt worden, obwohl der Weg durch die Bundesgasse deutlich kürzer gewesen wäre.

Bei der Bushaltestelle Kocherpark Richtung Bümpliz steht eine junge Frau mit rotgefärbten Haaren. Sie möchte das Tram nach Brünnen nehmen und studiert etwas ratlos die Informationstafel. Da biegt das gewünschte Tram aus der Belpstrasse in die Effingerstasse ein und fährt vorbei. «Muss ich nun bis zum Kaufmännischen Verband zu Fuss gehen?», fragt sie.

Um 9 Uhr wird es plötzlich ruhig. Die Bauarbeiter machen Pause. Pause machen auch Sarah-Sophia Varela und Pedro Rodriguez. Sie sitzen vor einem Geschäft auf der Treppe und trinken einen Coffee to go. Varela wohnt auch am Hirschengraben. Sie sei sehr lärmresistent. Die Baustelle störe sie nicht, sagt sie. Allerdings sei es schon laut gewesen, als die Maschinen morgens um 7 Uhr zu donnern begannen, sagt sie. «Davon bin ich trotz meiner Lärmresistenz erwacht», sagt sie. Aber sie grämt sich deswegen nicht. «Baustellen gehören zu einer Stadt.»

Mehr Infos zu den Umleitungen und zu den Nachtarbeiten finden Sie hier.