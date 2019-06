Grossaufgebot der Polizei für SVP-Feier auf dem Waisenhausplatz

Gross hatte die SVP ihre neue Mühen um Bevölkerungsnähe in den letzten Wochen angekündigt. Als «SVP bi de Lüt» firmiert die Charmeoffensive, am Dienstagabend startete die Partei einen Versuch in der Berner Innenstadt. Die Gäste: prominent. Der Aufmarsch: bescheiden. Namen wie Bundesrat Guy Parmelin, Bundespräsident Ueli Maurer, Parteipräsident Albert Rösti oder Fraktionspräsident Thomas Aeschi sorgten hingegen für Unmut auf linksextremer Seite. Das Portal «Bern gegen rechts» hatte am Nachmittag zur «Wasserschlacht gegen die SVP» aufgerufen.