Glücklicher Hund macht Menschen glücklich

Seit gestern ist «Lucky Dog» offen. Der Take-away-Betrieb an der Christoffelgasse 1 (beim Eingang zu Loeb Lebensmittel) hat nach eigenen Angaben quasi den Hot Dog neu erfunden. An der Wiege des hochwertigen Produkts stand unter anderem der Koch Urs Gschwend vom gediegenen Restaurant Clé de Berne im selben Haus. Nicht irgendein Würstchen wird in irgendein Brötchen gestopft.