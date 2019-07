Gipfeli-Gate ist hausgemacht in Köniz

Viel Unverständnis, einen regelrechten Shitstorm hat die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern geerntet, als publik wurde, dass die Bäckerei Aegerter in Wabern während der Gurten-Nächte nicht mehr öffnen darf. Vor dem Start des Gurtenfestivals verkündete das Bäckerehepaar in einer Mitteilung an die Medien, dass ihr Geschäft wegen des «Amtsschimmels» auf der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern nun nicht mehr während der Nacht öffnen dürfe und ihr Geschäft damit «vor dem Aus» stehe.