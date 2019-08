Gilt im Weltall die Badekappenpflicht?

Zuerst müssen wir das Wort Astronaut sezieren: Der zweite Bestandteil, das Suffix -naut, entstammt dem Griechischen. Ein Nautes ist ein Seemann. Die Verbindung zum Wasser ist also offenkundig. Wir können gut nachvollziehen, dass sich Sternenseeleute beim Ausschwärmen ins All eine Kappe anziehen. So können sie auch vermeiden, dass der Kosmos durch Haare oder Schuppen kontaminiert würde – falls der Helm undicht wäre. Des Weiteren fällt auf, dass sich die sowjetischen Kosmonauten eine weisse Badekappe überstülpten, stilbildend war Gagarin. Der Gegensatz zwischen Kommunisten und Kapitalisten zeigte sich auch im Tenue.

Wegen der flächendeckenden Verbreitung der Kopfbedeckung unter Astronauten gilt eine Kappenpflicht im All unter Experten als sehr wahrscheinlich. Nicht klar ist, wer diese eingeführt hat. In der Genesis wird darüber nichts mitgeteilt. Weiter ist anzunehmen, dass die Pflicht – anders als in Schweizer Badeanstalten – auch heute noch Bestand hat. Treffen Sie also, Frau K., sollten Sie in eine Rakete steigen, beim Packen des Koffers die nötigen Vorkehrungen. Zu klären wären auch noch einige unausge­sprochene Fragen: Falls tatsächlich eine solche Tragepflicht besteht, bedeutet dies dann, dass das Weltall zur Zeit der Mondlandung und auch noch später im Grunde eine Schweizer Badeanstalt war? Falls dies zuträfe: Wer wäre dann der Bademeister? Und wie lautet seine Handynummer? Diese Anschlussfragen lassen wir einstweilen offen.

Verwundert hat sich die Ask-Force übrigens über die Formulierung «in vollem Ornat», das ist unpassend. Als wäre eine Reise in den Orbit, zu einer Raumstation oder zum Mond ein Hochamt, das von priestergleichen Wesen ausgeführt würde. Wir müssen doch sehr bitten, Frau K. Hat man je einen Bischof mit einer Badekappe unter der Mitra gesehen?

Sollte die Antwort unrichtig sein, nehmen wir dies auf unsere Kappe: askforce@derbund.ch