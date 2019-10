Gesundheitsfachleute legen Schwachstellen im System offen

Wenn es um unnötig hohe Kosten und Schwachpunkte im Gesundheitswesen geht, fallen jungen, angehenden Gesundheitsfachleuten schnell Beispiele aus dem Berufsalltag ein. Etwa dieses: Weil die Notfallstation keine Patienten abweisen dürfe, habe man eine Person nicht an eine Apotheke verweisen können, obwohl sie lediglich eine Kopfwehtablette benötigte. Oder jenes: Wäre die Ernährungsberaterin eher in die Behandlung einbezogen worden, hätte der Patient das Spital einige Tage früher verlassen können. Oder dieses: Die betagte Patientin habe nach mehrmaligem Spitalaufenthalt vom nahen Ende zu sprechen begonnen und als Antwort erhalten, medizinisch gesehen sei man noch nicht am Ende.