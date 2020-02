Gemeinderat will Verwaltungsräte bestimmen

Das Verhältnis von Stadtbehörden und ausgelagerten, aber stadteigenen Anstalten ist von Natur aus heikel. So sollen in der Stadt Bern etwa EWB und Bernmobil die Interessen der Stadt berücksichtigen und gleichzeitig möglichst unternehmerisch handeln. In diesem Spannungsfeld befindet sich die Teilrevision der Anstaltsreglemente, die am Donnerstagabend dem Stadtparlament zur Debatte vorgelegt werden.