Gemeinderat von Hasle verbietet Bewässern von Rasen

In der Gemeinde Hasle herrscht offenbar Wasserknappheit. Deshalb ruft der Gemeinderat die Einwohner zu sorgsamen Umgang mit Wasser auf. Nur so könne bei den hohen Temperaturen die Wasserversorgung für den Grundbedarf gewährleistet werden. Wegen der aktuellen Hitzewelle steigt der Wasserverbrauch allenthalben an. Die Gemeinde Hasle bittet deshalb die Bevölkerung, bis auf weiteres auf das Bewässern von Rasen und das Befüllen von Swimmingpools und Bassins zu unterlassen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.