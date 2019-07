Gefahr durch schwitzende Berge

Alleine im Kanton Bern kam es in den letzten vier Wochen zu vier tödlichen Unfällen durch Abstürze und Steinschläge in den Bergen. Nicht klar ist, wie viele sich in der gleichen Periode bei Bergtouren und Wanderungen verletzt haben. Bei aktuell über dreissig Grad im Flachland zieht es viele in die Berge. Da ist es zwar kühler als im Tal, doch vergleichsweise ist es auch in höheren Lagen warm. Das birgt nicht zu unterschätzende Gefahren, warnen verschiedene Experten.