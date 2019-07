«Geben Sie lieber das Portmonnaie»

Nach welchen Kriterien wählen Betrüger ihre Opfer aus?

Sie suchen im Telefonbuch gezielt nach «alten» Namen und rufen jene Personen an, die diesem Kriterium entsprechen. Wenn man älter wird, nimmt die Kraft und die Beweglichkeit ab. Dies erkennen nicht nur wir selber, das ist auch für das Umfeld sichtbar. Eine Person, die zu Fuss unsicher wirkt, wird erkannt und stellt ein leichteres Opfer dar. Deshalb ermutigen wir Senioren, an ihrer Bewegungs- und Reaktionsfähigkeit zu arbeiten.

61 Prozent der Betroffenen sprechen nicht über einen erlittenen Betrugsfall. Warum?

Man schämt sich, auf einen Trick hereingefallen zu sein, und hat das Gefühl, selbst schuld zu sein. Zudem werden oft Menschen Opfer, die bereits einsam sind. Die Möglichkeiten, über das Vorgefallene zu sprechen, sind somit begrenzt.

Wie kann man diese Hemmschwelle überwinden?

Zusammen mit der Kantonspolizei Bern haben wir die Kampagne «Sicher im Alltag» lanciert. Wir wollen Seniorinnen und Senioren so für die möglichen Gefahren sensibilisieren und sie motivieren, über Erlebtes zu reden und voneinander zu lernen. In diesem Rahmen organisieren wir im Kanton Bern Veranstaltungen, die aufzeigen, mit welchen Strategien ältere Menschen in heiklen Situationen reagieren können. Dafür arbeiten wir eng mit einer Theaterpädagogin zusammen. Eine mögliche Realsituation stellen wir so eins zu eins nach. Es wird auch mit Filmmaterial gearbeitet.

Die grössten finanziellen Schäden entstehen durch Diebstahl. Wie können sich Senioren hier schützen?

Gerade das Abheben von Bargeld kann heikel sein. Hier sollte man darauf achten, dass einem niemand zu nahe kommt, die Identifikationsnummer soll verdeckt eingetippt werden. Fühlt man sich unsicher, sollte die Transaktion abgebrochen werden. Viele ältere Menschen haben deswegen Angst, Geld abzuheben, und sind mit viel zu grossen Bargeldsummen unterwegs. Besser wäre es, nur wenig Geld dabei zu haben, das Portemonnaie nicht aus der Hand zu lassen und die Handtasche eng am Körper zu tragen. Doch falls es zum Ernstfall kommen sollte, gebe ich den Rat: Geben Sie gescheiter das Portemonnaie her als die Gesundheit.

Trauen sich Seniorinnen und Senioren wegen solcher Fälle immer weniger auf die Strasse?

Ja, wir hören immer wieder, dass ältere Menschen gewisse Strassen meiden und zu gewissen Tageszeiten nicht hinausgehen. Wir beobachten auch, dass einige Senioren sich ganz zurückziehen und so noch weniger Kontakt zu anderen Menschen haben. Auch die Bewegung fällt so weg – und die braucht es, um rüstig zu bleiben, damit man im Ernstfall reagieren kann.

Was ist zu tun, wenn eine betagte Person tatsächlich von einem «falschen Enkel» kontaktiert wird?

Wenn es sich um eine sehr akute Situation handelt, wenn man gar bedroht wird, dann soll man ohne zu zögern die Nummer der Polizei wählen, also die 117. Ist die Lage weniger ernst, sollte man das Erlebte auf dem nächsten Polizeiposten schildern. Allgemein gilt: lieber ein Anruf zu viel an die Polizei als einer zu wenig.