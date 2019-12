Fussgänger-Lobby warnt vor e-Trottinetts

Ärger wegen E-Trottinetts, die illegal auf Trottoirs unterwegs sind: Dieses Phänomen ist seit Monaten in europäischen Grosstädten zu beobachten. Der Stadtberner Verein Vortritt Fussgänger befürchet, das der unheilvolle Trend in die Stadt Bern überschwappt: In letzter Zeit hätten sich Meldungen über den «verantwortungslosen Fahrstil» von e-Trottinett-Fahrern auf Trottoirs gehäuft, schreibt der Verein in einem offenen Brief an die Berner Stadtregierung. Zusammenstösse könnten zu schlimmen Verletzungen führen.