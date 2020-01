Fussballfans statt Stadtgründer: Wem Bern heute Denkmäler widmet

Der Berner Stadtgründer Berchtold von Zähringen hat bereits mehrere Denkmäler. Und ein neuer Universalgelehrter vom Format Albrecht von Hallers ist auch nicht in Sicht. Wofür werden in der Bundesstadt also heute noch Denkmäler aufgestellt?

Wer nach modernen Monumenten sucht, muss sich von der Vorstellung lebensechter Büsten und (bedeutungs-)schwerer Betonklötze lösen. Neue Denkmäler sind oftmals subtiler und variantenreicher als das klassische Sockel-Denkmal. Ein Beispiel dafür ist die alte Stadionuhr, die seit 2008 auf dem Wankdorf-Quartierplatz steht. Ihr kommt gleich eine doppelte Erinnerungsfunktion zuteil: Die Rückseite huldigt der älteren, die Vorderseite der jüngeren Fussball-Geschichte im Wankdorf. Hinten erinnert eine Fotografie an den denkwürdigen 3:2-WM-Finalsieg Deutschlands über die favorisierten Ungarn im Jahr 1954, auch bekannt als das «Wunder von Bern». Auf der Vorderseite zeigt die Uhr die 89. Spielminute und das Ergebnis 2:1 – eine Hommage an das Spiel im April 2018, als die Young Boys gegen den FC Luzern den ersten Meistertitel nach 32 Jahren Durststrecke feierten.