Fusionsstudie erhitzt in Ostermundigen keine Gemüter

Der alte Gemeindesaal im Restaurant Tell war gut gefüllt. Rund 160 Personen haben sich am Dienstagabend trotz Regen und Champions League eingefunden, um zu erfahren, was die Studie zur allfälligen Fusion mit der Stadt Bern zutage brachte.

Viel mehr als die Farbe der Kehrichtsäcke würde sich aber für die Ostermundiger nicht ändern. Die Grenzen zwischen den beiden Gemeinden laufen schon heute mitten durch das zusammengewachsene «Fliegerquartier» hinter der Berner Allmend. Mit der Fusion würden die Gemeindegrenzen dem heutigen Lebensraum der Menschen angepasst, so Studienautor Felix Walter. Für die Ostermundiger Bevölkerung würden die Steuern ein wenig tiefer und möglicherweise die Standards der kommunalen Dienstleistungen etwas höher. Die ganze Region würde vom gestärkten Wirtschaftsstandort profitieren.