Fürsorgerische Zwangsmassnahmen: am meisten Gesuche aus Bern

Der Kanton Bern nimmt in der Aufarbeitung eines dunklen Kapitels der Schweizer Geschichte, den jahrelangen Fremdplatzierungen und fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, eine besondere Rolle ein. Das wurde am Donnerstag an einer Tagung der Konferenz der Schweizerischen Archivdirektorinnen und -direktoren (ADK) klar.