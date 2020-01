Frühdeutsch künftig schon vor dem Kindergarten

Falls ein Kind Förderung braucht, kann es bis zum Eintritt in den Kindergarten eine Kita oder Spielgruppe besuchen, wo es spielerisch Deutsch lernen kann. Der Elternbeitrag ist einkommensabhängig.

Sozial bedingte Chancenungleichheit habe ihre Wurzeln oft schon in frühester Kindheit, betonte die Stadtberner Bildungsdirektorin Franziska Teuscher am Donnerstag vor dem Medien. Müsse ein Kind im Kindergarten erst über mehrere Jahre Deutsch lernen, verzögere sich das Lernen in anderen Bereichen, führte Teuscher aus. Diese Lernverzögerungen seien schwer wieder aufzuholen.

Bei dem Programm geht es nicht um «verschulte» Deutschkurse, sondern um spielerisches Lernen. Dies soll in Spielgruppen und Kindertagesstätten geschehen.

«Wenn wir Vielfalt der Gesellschaft als Chance nutzen wollen, ist es wichtig, dass die Kinder von Beginn weg ihre Fähigkeiten optimal entwickeln können», sagte Teuscher. Dies sei im Hinblick auf den Arbeitsmarkt nötig.