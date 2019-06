Freiwillig im Spital

Stolz verweist das Universitätsspital auf seine Pionierarbeit im Jahr 1969: Als erstes Spital der Schweiz habe das Inselspital die Freiwilligenarbeit in den Spitalprozess integriert. Was damals mit drei Personen begann, ist unterdessen ein System, das jenem der bezahlten Arbeit punkto Organisation in nichts nachsteht.

Profis regeln die Einsätze

Wie Angestellte werden auch Freiwillige via Ausschreibung rekrutiert. Derzeit sucht das Inselspital eine «offene, kontaktfreudige Person», «dienstleistungsorientiert» und mit «guten Deutschkenntnissen», die alle zwei Wochen während dreier Stunden Patienten hilft, sich in den Gängen und Räumen der Onkologie zurechtzufinden. Der Einsatz ist auf der Vermittlungsplattform von Benevol, der Organisation von Freiwilligenarbeit, ausgeschrieben. Kontaktperson ist Christa Bont, die Leiterin der Freiwilligenarbeit am Inselspital. Sie und ihre Kollegin rekrutieren und betreuen Freiwillige und kümmern sich um deren Einsatzpläne oder Spesenabrechnungen. 100 Stellenprozente stehen ihnen dafür zur Verfügung.

Gesucht: Offene, kontaktfreudige Person mit guten Deutsch-kenntnissen.Stellenausschrieb des Inselspitals, in dem Freiwillige gesucht werden.

Viele erhalten einen Korb

Christa Bont erhält immer wieder Anfragen von Personen, die helfen wollen. Vielen muss sie einen Korb geben, «denn unsere Freiwilligenarbeit folgt klaren Regeln». Das Inselspital suche «stabile Persönlichkeiten, die auch mit schwierigen Situationen umgehen können», sagt Bont. Wer sich engagiert, könne zwar mit viel Dankbarkeit rechnen, werde manchmal aber auch mit Aggressionen konfrontiert. Bei möglicher Eignung lädt sie zunächst zum Gespräch. Passt alles, vereinbart Bont fixe Einsatzorte und -zeiten. Einige Freiwillige weisen am Empfang Patienten den Weg, andere wiegen in der Kinderklinik Babys in den Schlaf, und wieder andere schieben den Kioskwagen von Zimmer zu Zimmer. Alle tragen sie dunkelrote Kleidung, damit man sie als Freiwillige erkennt.

90 Prozent der Personen, die sich am Inselspital freiwillig betätigen, sind Frauen, die Mehrheit ist pensioniert. Viele arbeiteten zuvor in Gesundheitsberufen, diese Rollen seien aber klar zu trennen, sagt Bont. «Wer sich unentgeltlich engagiert, hat weniger Verpflichtungen und darf sich Zeit nehmen», betont sie. Freiwillige können ihre Tätigkeit notfalls per sofort beenden, auch wenn das Spital von einem längerfristigen Engagement ausgeht. «Einige sind schon 30 Jahre dabei», sagt Bont. Auf den Einsatz der Frauen und Männer in der dunkelroten Kleidung verweisen in den kommenden Wochen Plakate beim Eingang des Inselspitals.

Inzwischen fest etabliert

Die Freiwilligenarbeit hat sich längst in vielen Spitälern fest etabliert. Das Universitätsspital Zürich etwa begann vier Jahre nach dem Inselspital mit deren Aufbau und kann unterdessen auf 250 Helferinnen und Helfer zählen. Am Berner Tiefenauspital fahren Freiwillige den Shuttlebus oder engagieren sich am Empfang. In Biel koordiniert der Freiwilligendienst Begleitung Kranker (FBK) verschiedene Einsätze: Der Verein, der rund 100 Mitglieder umfasst, erhält einen Telefondienst aufrecht, an den sich das Spitalzentrum, Spitex oder Altersheime wenden, wenn sie Bedarf an einem Freiwilligeneinsatz haben. Der FBK bietet dann eine Person aus dem Verein auf. Die Mitglieder helfen auch beim Spitalempfang, betreuen die Bibliothek oder sind bei Anlässen mit dabei.

Bei der privaten Lindenhofgruppe in Bern engagieren sich am Empfang, bei der Dialyse und im Bereich Palliative Care regelmässig Freiwillige. An allen drei Standorten sei freiwilliges Engagement möglich, teilt die Spitalgruppe auf Anfrage mit.