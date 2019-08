Frauenpower wie noch nie

Mindestens 229 Frauen stellen sich am 20. Oktober im Kanton Bern zur Wahl in den Nationalrat. Das sind 17 Frauen mehr als vor vier Jahren. Insgesamt kandidieren gemäss provisorischen Angaben der Parteien über 550 Personen für einen der 24 Berner Sitze in der grossen Kammer. Der Frauenanteil liegt bei mehr als 41 Prozent. Seit den 1980er-Jahren pendelte er um ein Drittel herum; 2015 lag er bei 37,4 Prozent. Der bisherige Rekord – 37,8 Prozent – stammt aus dem Jahr 2003. Die Zahlen beruhen auf den Angaben von bisher 26 Listen, die der «Bund» bei den Parteien zusammengetragen hat. Bis gestern Mittag mussten die Parteien ihre Listen beim Kanton einreichen. Die amtliche Mitteilung der Staatskanzlei über die Beteiligung erfolgt, anders als in früheren Jahren, erst heute Dienstag im Verlauf des Tages, also einen Tag nach der Einreichefrist.