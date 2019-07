«Frauen fühlen sich sicherer»

Unsere Recherchen zeigen, dass es den Frauen viel wichtiger ist, in der Badi unter sich sein zu können, als den Männern, denen es eher egal ist, wenn sich in ihrem Bereich auch Frauen aufhalten.

Die von Ihnen durchgeführte Recherche bestätigt, dass in unserer Gesellschaft immer noch starke strukturelle und im Alltag unmittelbar wahrnehmbare Unterschiede in den Lebensrealitäten von Frauen und Männern bestehen.

Fabienne Amlinger Forscht am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern. Bild: zvg

Woher kommt das grössere Bedürfnis der Frauen, in der Badi unter sich zu sein?

Nicht alle Besucherinnen der Frauenabteilung in einer Badi teilen dieselbe Motivation, sich dort aufzuhalten. Befragte Frauen gaben in Studien rund um geschlechtergetrennte Räume häufig an, dass sie solche Orte als sicherer, geschützter oder einfach als entspannter und angenehmer wahrnehmen als gemischtgeschlechtliche Räume. Tatsächlich sind Frauen erwiesenermassen stärker von Belästigungen unterschiedlicher Art, von Übergriffen oder Abwertungen betroffen – und mehrheitlich werden diese von Männern begangen. In der Badi kommt noch dazu, dass Besuchende körperlich sehr exponiert sind, da sie ja einzig in Badesachen gekleidet sind. Und auch hier befinden sich Frauen in einer speziellen Situation, weil für sie ganz andere Schönheitsideale gelten.

Und darum braucht es Rückzugsorte für Frauen?

Es braucht vor allem eine Gesellschaft ohne Belästigungen, Übergriffe und Diskriminierungen. Davon sind wir aber weit entfernt. Solche geschlechtergetrennten Räume lösen selbstverständlich nicht das eigentliche Problem.

Für einige sind die geschlechtergetrennten Bereiche im Marzili nur noch ein Überbleibsel von früher und deren Aufhebung längst überfällig. Was entgegnen Sie?

Ich verstehe nicht, was das mit der Zeit zu tun hat. Das Bedürfnis nach geschlechtsexklusiven Bereichen gab es in der Vergangenheit und gibt es heute, wie der Protest gegen die Aufhebung ja gerade zeigt.

Müssten konsequenterweise nicht auch Bereiche für nonbinäre Menschen, also Menschen, die sich weder als Frau noch als Mann definieren, vorhanden sein?

Sich als geschlechtlich nicht binär verstehende Personen erleben spezifische Formen von Diskriminierungen und können genauso das Bedürfnis nach eigenem Raum haben wie Personen, die sich als Männer oder Frauen identifizieren. Einige non-binäre Menschen begrüssen solche Bereiche, andere hingegen nicht.