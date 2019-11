Frau nach Kollision mit LKW schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoss ist am Montagmorgen auf der A5 am Bielersee eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden.

Ein Ambulanzteam versorgte die Schwerverletzte vor Ort, ehe sie in ein Spital gebracht werden konnte. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.35 Uhr als die Automobilistin von Neuenburg her Richtung Biel unterwegs war.

Kurz vor der Ländte Tüscherz streifte sie aus noch ungeklärten Gründen zunächst ein entgegenkommendes Auto, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Danach prallte sie frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen.