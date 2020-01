Franz A. Zölch kommt auf die Anklagebank

Laut Anklageschrift soll Zölch mehrfach Freunde, Bekannte, seine ehemalige Sekretariatsangestellte sowie eine Geliebte um Darlehen gebeten haben, in der Absicht, sich unrechtmässig zu bereichern. Dabei habe Zölch jeweils falsche Angaben gemacht, heisst es in der Anklageschrift weiter. So gab er etwa an, wegen Debitorenverlusten im Gefolge der Terroranschläge von 9/11 befinde er sich in einem finanziellen Engpass. Um Gelder auf Konten auslösen zu können, brauche er eine Anzahlung, die er umgehend zurückzahlen werde, versprach er. Auf die Rückzahlung dieser Darlehen warten mindestens sieben Kläger seit Jahren. Zölch erwähnte in den Gesprächen jeweils nicht, dass gegen ihn Betreibungen liefen, heisst es in der Anklageschrift.

Zölchs Anwalt sagte diesen Sommer der Nachrichtenagentur SDA, sein Mandant bestreite nicht, den erwähnten Personen Geld zu schulden. Zölch sei aber jeweils überzeugt gewesen, das Geld zurückzahlen zu können. Es habe also keine für Betrug nötige arglistige Täuschungsabsicht bestanden.

2015 bereits verurteilt

Die von Zölch geprellten Personen haben sich zur Interessengemeinschaft Zölch-Geschädigter (IGZG) zusammengeschlossen. Die Interessengemeinschaft geht davon aus, dass Zölch mittlerweile vier Millionen Franken an Betreibungsschulden angehäuft hat. Zölch wurde bereits verurteilt: Im Jahr 2015 akzeptierte er ein Strafmandat wegen Betrugs. Es ging damals um 20'000 Franken, die er sich von einer Frau geliehen und nie zurückgezahlt hatte.