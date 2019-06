Formel E: Veranstalter will gegen Demonstranten vorgehen

Auch noch eine Woche nach dem Formel-E-Grossanlass in Bern gehen die Wogen hoch. Der Veranstalter will wegen der grossen Schäden nach der Velodemo Anzeige erstatten. Die Muttergesellschaft der Formel E in London werde Anzeige gegen unbekannt einreichen, sagte Pascal Derron, Inhaber der Schweizer Formel-E-Lizenz, am Freitagabend in einem Interview mit der «Berner Zeitung». Dies habe die Evaluation der Sachlage ergeben.