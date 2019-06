Formel E verärgert Bernmobil und Gewerbler

Je näher das Formel-E-Rennen rückt, desto stärker macht sich der allgemeine Unmut über den Grossanlass bemerkbar. Sogar Bernmobil ist sauer. «Wir können nicht so fahren, wie es geplant war», sagt Sprecher Rolf Meyer. Bernmobil habe aufgrund der von den Organisatoren erhaltenen Informationen verschiedene Umleitungskonzepte erstellt. Doch schon am Mittwoch sei es nicht mehr möglich gewesen, sie wie geplant einzuhalten.

«Natürlich sind wir verstimmt», sagt Meyer. Der Aufwand, die Umfahrungskonzepte zu erarbeiten, sei gross. Und nun sei die Arbeit umsonst gewesen. Die Passagiere könnten nicht im Voraus informiert werden, weil laufend neue Entscheidungen gefällt werden müssten. «Für unsere Fahrgäste ist das eine Zumutung.» Dies umso mehr, als die Formel E den Betrieb eine ganze Woche lang störe. Andere Events wie der Grand Prix, der Frauenlauf oder die zahlreichen Demonstrationen seien jeweils nach wenigen Stunden wieder vorüber.

«Gulag Obstberg»

Besonders betroffen ist die Linie 12. Sie führt zum Obstbergquartier, das am Rennwochenende total abgeschlossen sein wird. Hier geht es um mehr als bloss eine Verstimmung, hier kochen die Emotionen hoch. Ein Anwohner schreibt: «Seit Tagen mauert man uns ein.» Das Quartier verwandle sich in einen Gulag, den man nur noch mit Passierschein betreten dürfe.

Auch der Passierschein erregt Unmut. Er ist nur in englischer Sprache abgefasst. Darin warnen die Organisatoren Träger von Herzschrittmachern vor den elektronischen Toren. Sie schliessen jede Haftung für Unfälle aus, verbieten Film- und Tonaufnahmen und verlangen gleichzeitig das Recht am Bild der Personen. «Das ist eine Frechheit», sagt eine Juristin aus dem Quartier. Sie glaubt nicht, dass die Organisatoren im Falle eines Prozesses damit bestehen könnten. «Ich kann auf meinem Grundstück filmen, was ich will.»

Gegen Schweizer Gesetz

Die Frau glaubt nicht, dass die englische Warnung an Herzpatienten juristisch wirksam sei. Und auch nicht, dass die Organisatoren sich mit der Unterschrift, die sie von den Bewohnern für den Zugang zur eigenen Wohnung verlangen, von der Haftung befreien können. Die Forderungen auf dem Badge seien eine grobe Missachtung des schweizerischen Gesetzes. «Ich erachte das als Nötigung», sagt sie.

Etwas gelassener nehmen die Betriebe in der unteren Altstadt die Einschränkungen hin. Stephan Bösiger vom Café Marta mag sich nicht grundsätzlich über das Rennen aufregen. «Es ist mir egal.» In der Altstadt sei man sich Events gewohnt. Doch diesmal sei die Information besonders schlecht, sagt er. Im Moment werde einen halben Meter vom Eingang zum Kellerlokal entfernt ein drei Meter hohes Podium oder Haus aufgebaut. «Gemeinsam mit den Bauarbeitern kamen wir zum Schluss, dass es für unsere Gäste zu gefährlich wäre, wenn wir öffnen würden», erzählt er. Von den Organisatoren habe er aber keine Information darüber erhalten, wie es weitergehe. Auch die Gewerbepolizei oder der Hauseigentümer konnten keine Auskunft geben.

1000 Velofahrende an Demo

Wie gross der Unmut ist, zeigte sich am Donnerstagabend. Rund 1000 Personen folgten dem Aufruf des Komitees «Formel E ade» und fuhren einmal die Strecke ab. Gemäss der Agentur SDA-Keystone gabs unterwegs viel Applaus von Anwohnern und Zaungästen.

Bewilligung seit Montag

Die Formel E hat erst seit Anfang dieser Woche eine offizielle Bewilligung der Berner Gewerbepolizei. Stadtrat Luzius Theiler (GaP) vermutet gar, sie sei vielleicht sogar auf seinen Druck hin entstanden. Er hatte am gleichen Tag, wie die Bewilligung datiert ist, Einsicht verlangt.

Marc Heeb von der Gewerbepolizei widerlegt die Vermutung aber glaubhaft. Einen Grossevent wie die Formel E zu bewilligen, sei ein monatelanger Prozess, sagt er. Alle betroffenen Ämter, Institutionen und Blaulichtorganisationen würden an einen runden Tisch gebeten, um ihre Bedürfnisse zu formulieren.

Der Prozess werde von der Gewerbepolizei koordiniert, ebenso wie die Umsetzung der Anforderungen. «Erst wenn wir das Sicherheitskonzept für alle Bereiche haben, stellen wir die formale Bewilligung aus», sagt Heeb. Vom zuständigen Gemeinderat Reto Nause (CVP) habe die Gewerbepolizei denn auch schon im Oktober den Auftrag erhalten, die Bewilligung auszustellen. (Der Bund)