Flybair hat eine Million Franken gesammelt

Hunderte Bernerinnen und Berner haben sich an der Kapitalbeschaffung für Flybair beteiligt. Die Initianten der Airline erhoffen sich vom Crowdfunding nicht nur Kapital, sondern auch eine treue «Community» von künftigen Flybair-Passagieren.

Mit der ersten Million plus 250000 Franken vom Flughafen Bern-Belp scheint der Start am kommenden 2. Mai nun gesichert. Doch die neue Airline will bis Ende Januar weitere 1,25 Millionen Franken an Kapital bei Investoren aus der Wirtschaft einsammeln, um über genügend Reserven zu verfügen. Vorerst will die Flybair in der Sommersaison acht Feriendestinationen am Mittelmeer anfliegen. Später sollen zwei bis drei Städteverbindungen nach München, Amsterdam oder London folgen.

Reisebüros stehen bereit

Als Erstes wird die Fluggesellschaft nun ihren kleinen operativen Betrieb hochfahren, vor allem soll rasch ein Ticketingsystem eingerichtet werden. Bereits ab nächster Woche werden die Reisebüros, die mit Flybair kooperieren, Plätze verkaufen können. Die Nachfrage sei bereits jetzt gross, sagte Urs Ryf, Chef des Flughafens und Verwaltungsrat der Flybair, vergangene Woche dem «Bund».

Um den eigentlichen Flugbetrieb muss sich die neue Airline hingegen nicht kümmern – denn Flybair operiert als sogenannte virtuelle Airline und wird die Flüge von der deutschen German Airways durchführen lassen. Doch das unternehmerische Risiko liegt bei den Bernern.

Der Flughafen Bern-Belp hat die Flybair lanciert, nachdem er seit dem Konkurs der Skywork Airlines vergeblich nach Fluggesellschaften gesucht hatte, die Bern anfliegen wollen.