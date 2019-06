Fluchen oder mitsingen am Greenfield

Der erste Satz ist es, der gemeinhin über Gedeih oder Verderb eines Werkes entscheidet. Es soll gar Literaturkritiker geben, die diesen als Indikator nehmen, ob sie ein Buch weiterlesen oder nicht. Die ersten Worte, welche die Gruppe Behemoth ihrem Publikum in gediegenem Altenglisch entgegenschreit, wecken zumindest einmal die Neugier und lauten folgendermassen: «Throne dich, oh Posthumaner / Oh, wie leuchtest du im Reich darüber / Die Planeten rumpeln, wenn du auf diesen Globus herabsteigst / wie ein schmetternder Gott wandelst du auf dieser Erde.»

Unnötig zu erwähnen, dass die beteiligten Musiker alles daran setzen, die Zeilen mit einem angemessenen Schmettern und Rumpeln zu unterstreichen, was das Bödeli alsbald in seismografisch relevante Erschütterung versetzt. Sie haben ihre Gesichter mit Theaterfarbe eingeschmiert, überall prangen okkulte Zeichen und Symbole – und sogar die Feuersäulen, die sie in den Interlakner Luftraum steigen lassen, scheinen sich zu bedeutungsschwangeren Symbolen zu verformen.

Behemoth aus Danzig gehören mit ihrem Antichristen-Metal zu den Abgesandten der finstersten Distrikte der Stromgitarrenmusik und erreichen mit ihrem raffiniert verschachtelten Donnerwettersound millionenfache Streaming-Raten. Doch an diesem Abend – das wird schnell offenbar – werden sie es schwer haben, ihre Zielgruppe zu erweitern. Denn heute trägt das Auditorium grossmehrheitlich T-Shirts aus dem Fan-Bedarf der deutschen Hopfen-und-Malz-Punkband Die Toten Hosen, die am Eröffnungsabend des 15. Greenfield Festivals als Hauptattraktion gebucht worden ist. Und die obskuren Boshaftigkeiten von Behemoth verhalten sich zum Geselligkeitsklang der Hosen ungefähr wie Free Jazz zu ZDF-Fernsehgarten-Unterhaltung. Ja, man kann also sogar an der «härtesten Party des Jahres», wie das einzige monothematische Rock-Festival der Schweiz nicht ganz zu Unrecht angepriesen wird, eine gewisse Unvereinbarkeit der Temperamente beobachten.

Zusammengehörigkeits-Taumel

Die Gefolgschaft der Toten Hosen ist vom Wesen her also eher nicht dafür prädestiniert, eine polnische Okkultistenband ins Herz zu schliessen, ähnlich schwer tut sie sich mit dem von der norwegischen Gruppe Kvelertak angezettelten, hochenergetischen Schreihals-Hardcore-Metal. Da hilft auch deren Leistungsausweis nichts, ein Jahr lang als Vorband von Metallica um die Welt gereist zu sein und in Norwegen auf Platz 1 der Album-Charts rangiert zu haben. Das Primärinteresse von Tote-Hosen-Fans ist der bierselig gegurgelte Mitsing-Refrain, der Deutschrock mit leicht angepunktem Festzelt-Zusammengehörigkeits-Taumel. Und ja, man darf es sagen, in dieser Disziplin haben es die Düsseldorfer zu einer unbestrittenen Meisterschaft gebracht.

Das Primärinteresse von Tote-Hosen-Fans ist der bierselig gegurgelte Mitsing-Refrain.

Mit dem Satz: «Wir sind uns vorher nie begegnet / Doch ich hab dich schon lang vermisst» starten die Düsseldorfer ihr zweistündiges Greenfield-Konzert, das erste nach 15-jähriger Interlaken-Abstinenz. Der Satz stammt aus dem Song «Bonnie & Clyde» – ein Lied vollgepfercht mit einer Form der Aussteigerromantik, auf die sich vielleicht nicht ein Fernsehgarten, wohl aber ein der Subkultur entwachsenes Wir-kennen-die-Toten-Hosen-aus-dem-Radio-Publikum einigen kann. Der Refrain wird vielstimmig mitgesungen, und weil das so schön ist, legt Sänger Campino gleich noch ein paar Nummern zur niederschwelligen gesanglichen Partizipation nach: Auf «Olé olé» folgt «La la laaa» und wird abgelöst von «Oh oh oooohh».

Trinklieder statt Kunst

Es ist nicht genau überliefert, wie und warum der Punk die Abzweigung von der subversiv-zersetzenden Rabaukenmusik zur reinen Partymucke für die Masse genommen hat. Doch anhand der Toten Hosen lässt sich die Entwicklung ganz gut nachspüren. Gegründet wurde die Band 1982 im sagenumwobenen Rattinger Hof.

Neben dem Club befand sich die Düsseldorfer Kunstakademie, an welcher ein gewisser Joseph Beuys den Slogan propagierte, dass jeder ein Künstler sei – eine Devise, die im Hof ihre Entsprechung fand. Irgendwann feierten dort Kunststudenten, Professoren, Punks und Musiker gemeinsam im Neonlicht die Nächte durch, und im Umfeld dieser Szene machten sich Bands wie DAF, Der Plan oder Fehlfarben daran, aus den Trümmern des Punks an einem neuen Klang zu forschen. Hört man sich die ersten Demos der Toten Hosen an, ist da durchaus noch diese postpunkige No-Future-Attitüde auszumachen, die vielen Bands aus dem Rattinger-Umfeld zugrunde lag.

Doch anstatt sich dem Kunstfertigen, Progressiven oder Abstrakten zuzuwenden, begannen die Toten Hosen, Trinklieder zu schreiben und den bierseligen Aspekt des Punks ins Zentrum ihrer Musik zu stellen. Sie setzten auf Spass, ein bisschen Konfrontation und vollen Körpereinsatz – und die Beharrlichkeit, mit der sie diesen Pfad verfolgten, hat sie zu einer der meistbejubelten Mannschaften Deutschlands gemacht.

Camino von den Toten Hosen in Aktion. Bild: Manuel Lopez

Absturz-Karaoke

Doch mit dem Jubel ist es an ihrem Greenfield-Auftritt so eine Sache. Zwar werden Schlager wie «Steh auf, wenn du am Boden bist», «Alles aus Liebe», «Wünsch dir was» oder «An Tagen wie diesen» – das meistgespielte Hochzeitslied Deutschlands, wie Campino informiert – munter mitgesungen, und bei «Hier kommt Alex» ist der Publikums-Chor temporär gar lauter als das, was aus der Tonanlage schallt. Doch von einer raumgreifenden Ekstase ist am einzigen Schweizer Hosen-Konzert in diesem Jahr nichts zu spüren. Die Songs des letzten Albums werden eher zur Kenntnis genommen als gefeiert (ausgenommen der Hit «Wannsee»).

Und auch wenn Campino mit zunehmender Dauer des Konzerts vom kumpelhaften Entertainer zum etwas gar zutraulichen Ranschmeisser mutiert («Ich lade euch alle in mein Hotelzimmer ein – dann saufen wir die Minibar leer»), scheint sich der Grossteil des Publikums damit zu begnügen, dabei gewesen zu sein, ohne – abgesehen von ein paar Sing-Einlagen – aktiv ins Geschehen eingreifen zu wollen. Vermutlich liegt das eher am Alter des Publikums als am Alter der Band. Die gestaltet ihr Set mehrheitlich ganz angenehm ruppig und kantig.

Wenn sich die Toten Hosen dann allerdings von ihrem deutschzüngigen Kerngeschäft entfernen und dazu übergehen, alte englische Punk-Gassenhauer zu covern («The Drink» von TV Smith oder «Far Far Away» von Slime), klingt das dann auf einmal doch nur noch nach Absturz-Karaoke deutscher Festbrüder in einem abgewirtschafteten Pub kurz vor Ausschankschluss.

Die Anhänger von Behemoth haben sich da schon längst auf den Nachhauseweg gemacht. Vermutlich nicht ohne zuvor noch einen schmetternden, alles vernichtenden Gott nach Interlaken gewünscht zu haben. (Der Bund)