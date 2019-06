Florian Scholz ist neuer Chef am Stadttheater Bern

Der designierte KTB-Intendant Florian Scholz im Video-Interview. (Video: Martin Erdmann)

Erfahrung in Mehrspartenhaus

Scholz ist ausgebildeter Schauspieler und war zuvor unter anderem am Maxim-Gorki-Theater Berlin und an der Schaubühne Berlin tätig. Scholz habe die Findungskommission un den Stiftungsrat mit einer Verankerung im Musik- und Sprechtheater überzeugt, heisst es im Communiqué, dazu komme sein künstlerischer Leisungsausweis und seine starke Vernetzung in der Schweizer und internationalen Kulturszene.

Zentral sei aber sein erfolgreiches Schaffen an einem Mehrspartenhaus: «Scholz Erfahrungsschatz ist perfekt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten», lässt sich KTB-Stiftungsratspräsidentin Nadine Borter zitieren.

Schauspiel unter neuer Leitung

Im Interview mit dem «Bund» kündigt Scholz an, ein ausgewogenes Programm für ein breitgefächtertes Publikum bieten zu wollen. Selber inszenieren wird Scholz gemäss seinem Stellenprofil nicht.

Für das Schauspiel bringt Scholz seinen eigenen Spartenleiter mit nach Bern, wie er im Interview sagt: Schauspiel-Chef ist ab der Spielzeit 2021/22 der 42-jährige Schweizer Roger Vontobel, derzeit Hausregisseur am Düsseldorfer Schauspielhaus. Vontobel wird in Bern Cihan Inan ablösen.

Ehemaliger Assistent Märkis

Bei der Neubesetzung der Intendanz folgte der KTB-Stiftungsrat dem Antrag einer achtköpfigen Findungskommission. Mit Scholz’ Ernnenung endet ein mehrmonatiger Findungsprozess: Sein Vorgänger Stephan Märki war im Juli 2018 als KTB-Intendant zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er eine Liebesbeziehung zu der Kadermitarbeiterin Sophie-Thérèse Krempl hatte. Das Paar hatte die Beziehung zuvor verheimlicht.

Am Deutschen Nationaltheater in Weimar arbeitete Scholz von 2002 bis 2005 als Assistent von Generalintendant Stephan Märki, dessen Nachfolge er nun in Bern antritt. Im Interview sagt Scholz, die Verbindung habe bei seiner Bewerbung in Bern keine Rolle gespielt.

(Folgt mehr.)