Firma von Berner SVP-Politiker macht Konkurs

Als SVP-Stadtrat hat sich Henri Beuchat einen Namen als Scharfmacher gemacht, der gerne über «linke Chaoten» wettert und am liebsten mittels Internetpranger nach Reitschülern fahnden möchte. In diesen Tagen allerdings schlägt Beuchat leisere Töne an. Am 29. Januar eröffnete das Regionalgericht Bern-Mittelland den Konkurs über seine Firma Dr. Beuchat & Partner GmbH. Diese Situation sei schwierig für ihn, sagt Beuchat. «Aber ich hadere nicht mit dem Schicksal.»